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Стало известно, кого украинцы видят во втором туре выборов президента

среда, 26 декабря 2018, 13:50

Следующим президентом Украины станет либо Петр Порошенко, либо Юлия Тимошенко. Именно эти два политика имеют наибольшие шансы встретиться во втором туре выборов президента.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного с 12 по 21 декабря, обнародовали во время пресс-конференции в ЛИГАБизнесИнформ.

Опрос проводился социологическим центром имени Михаила Драгоманова методом личного интервью во всех областях Украины, кроме АРК и территорий ОРДЛО.

"Как показывают результаты опроса, среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Юлия Тимошенко (17,3% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Петр Порошенко (14,4% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах). Именно эти два кандидата согласно результатам опроса выходят во второй тур", - отметил социолог, профессор Сергей Штепа.

На третьем месте - Владимир Зеленский, который получил 11,9%, Анатолий Гриценко 7,1%, Юрий Бойко 6,4%, Олег Ляшко 5,6%, Святослав Вакарчук 5,1%. Менее 5% получили: Александр Шевченко (3,7%), Андрей Садовый (2,7%), Сергей Тарута (2,6), Евгений Мураев (2,3%), Валентин Наливайченко (1,1%) и Роман Бессмертный (1,1%).

Остальные кандидаты набирают менее 1 процента.

На вопрос "Кто по Вашему мнению победит на выборах президента Украины?" (независимо от ваших симпатий) 21,1% опрошенных ответили - Юлия Тимошенко. Практически столько же опрошенных - 21% считают, что президентом останется действующий глава государства Петр Порошенко. С приближением официального старта президентской кампании уменьшается количество избирателей, не определились с выбором. Сейчас она составляет 12,6% среди тех, кто примет участие в голосовании.

Создание автокефальной поместной православной Церкви в Украине поддерживает все больше украинцев - 54,7%, не поддерживает 17,7%, не определились 8,4%, не интересуются этой тематикой 19,2%.

"При сохранении существующей электоральной динамики президент Порошенко, который инициировал процесс образования автокефальной церкви, имеет неоспоримые шансы получить преимущество в первом туре или победить во втором туре", - комментирует политолог Ростислав Балабан.

Что касается проблем, которые больше всего волнуют украинцев, то здесь на первом месте военные действия на Востоке Украины (68,3%), на втором - коррупция в органах власти (38,5%), на третьем - рост цен (33,3% ).

Меньше украинцев волнует вопрос сохранения статуса русского языка (2,4%).

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Раздел: Политика Тема: Выборы
Теги: выборы

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