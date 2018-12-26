Стало известно, кого украинцы видят во втором туре выборов президента

Следующим президентом Украины станет либо Петр Порошенко, либо Юлия Тимошенко. Именно эти два политика имеют наибольшие шансы встретиться во втором туре выборов президента.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного с 12 по 21 декабря, обнародовали во время пресс-конференции в ЛИГАБизнесИнформ.

Опрос проводился социологическим центром имени Михаила Драгоманова методом личного интервью во всех областях Украины, кроме АРК и территорий ОРДЛО.

"Как показывают результаты опроса, среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Юлия Тимошенко (17,3% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Петр Порошенко (14,4% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах). Именно эти два кандидата согласно результатам опроса выходят во второй тур", - отметил социолог, профессор Сергей Штепа.

На третьем месте - Владимир Зеленский, который получил 11,9%, Анатолий Гриценко 7,1%, Юрий Бойко 6,4%, Олег Ляшко 5,6%, Святослав Вакарчук 5,1%. Менее 5% получили: Александр Шевченко (3,7%), Андрей Садовый (2,7%), Сергей Тарута (2,6), Евгений Мураев (2,3%), Валентин Наливайченко (1,1%) и Роман Бессмертный (1,1%).

Остальные кандидаты набирают менее 1 процента.

На вопрос "Кто по Вашему мнению победит на выборах президента Украины?" (независимо от ваших симпатий) 21,1% опрошенных ответили - Юлия Тимошенко. Практически столько же опрошенных - 21% считают, что президентом останется действующий глава государства Петр Порошенко. С приближением официального старта президентской кампании уменьшается количество избирателей, не определились с выбором. Сейчас она составляет 12,6% среди тех, кто примет участие в голосовании.

Создание автокефальной поместной православной Церкви в Украине поддерживает все больше украинцев - 54,7%, не поддерживает 17,7%, не определились 8,4%, не интересуются этой тематикой 19,2%.

"При сохранении существующей электоральной динамики президент Порошенко, который инициировал процесс образования автокефальной церкви, имеет неоспоримые шансы получить преимущество в первом туре или победить во втором туре", - комментирует политолог Ростислав Балабан.

Что касается проблем, которые больше всего волнуют украинцев, то здесь на первом месте военные действия на Востоке Украины (68,3%), на втором - коррупция в органах власти (38,5%), на третьем - рост цен (33,3% ).

Меньше украинцев волнует вопрос сохранения статуса русского языка (2,4%).