Че вы к нам пришли? Зеленский рассказал о переговорах с Путиным по Донбассу

Украинский шоумен, актер и лидер "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно закончить, включив переговорный процесс, но никак не вооруженный вариант разрешения конфликта.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Давай порассуждаем. А какие есть пути? Какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я вообще против. Потому что я такой человек. Я может быть жесткий как руководитель в "Квартале", но я очень либерален. Я вообще считаю, что вся эта тема, все эти куски земли, я считаю, про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь и поставил, вот наша цель — сохраним людей. Поэтому любой вариант… мы туда пойдем армией… я убираю этот вариант. Придется говорить. Ну придется говорить, хотим мы не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну", – сказал он.

Кроме того, Зеленский поделился своим видением переговорного процесса.

"С русскими? Я не думаю, что он только один. Я думаю, что есть группа. Я думаю, что группа наших людей из Украины должны встречаться с группой людей из Кремля. Потому что они же поставили в "ДНР" и "ЛНР", какой смысл с ними говорить, если бы те решали — надо было с ними говорить. А так какой смысл. Надо говорить с этими", - сказал он.

Помимо этого он рассказал, как бы он вел переговоры "с чертом лысым".

"Легко. Надо говорить все очень просто. Что вы хотите? Ваши условия, че вы к нам пришли? Написали пункты "шо надо ребята". Потом бы я взял эти пункты, честно говоря, мир то надо на наших условиях. А вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись. Очень просто решить что. Не решай сам. Не делай из себя самого умного. Всегда найдется самый умный, всегда найдется человек профессиональнее тебя. Возьми этот список, выступи по телевизору. Люди, вот список, а вот наш список. А вот они идут на это. А дальше люди, а вам дальше говорю: я считаю, что надо так, но как и выборы президента, все решение на вас. Вот вам референдум, не хотите. Нам бы сказали, да так через депутатов, пока ты проведешь референдум… Да все просто. Да не надо ничего через ваших депутатов. Нам надо решить вопрос, да. Депутаты, не хотите референдум, не даете нам эту возможность. Гуляете. Онлайн — по телевизору, ребята, нам надо хотя бы знать результат, что думают люди. Люди тебе голосуют, однозначно "за", однозначно "против" не будет, но будет какая-то история. Утвердились и пошли жить", – сказал он.

Также шоумен рассказал, почему президент Украины Петр Порошенко не договаривается по этой схеме.

"Ну я не знаю, у меня нет ответа. Я же тебе сказал, я пошел на хороший фильм, а попал на средний. Я так считаю. Я думаю, что он очень умный человек, который большую часть времени тратит на другие дела. У меня такое есть очень уважительное к нему сейчас объяснение", - добавил Зеленский.

Подробнее о о психологическом портрете возможного кандидата в президенты Владимира Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Зеленский – заложник образа, вразрез с которым ему придется действовать, – политический психолог.