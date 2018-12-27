Украина продлила запрет на въезд россиянам

СНБО продолжил действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин-россиян после окончания срока действия военного положения..

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

"Принимая во внимание сложную ситуацию по безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы въезда в Украину мужчин - граждан России", - заявил он.

По словам замминистра, с начала введения военного положения на территорию Украины не пустили 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение - 866. Российской стороной возвращен 351 гражданин Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в связи с военным положением Украина закрыла въезд для некоторых категорий граждан РФ.

В Украине ввели ограничения для въезда мужчин, имеющих российское гражданство, в возрасте от 16 до 60 лет.