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​Кто симпатичен украинцам: партия Рабиновича оказалась среди лидеров

пятница, 28 декабря 2018, 20:13

Политическая партия Вадима Рабиновича "Оппозиционная платформа – За життя" оказалась на втором месте в рейтинге электоральных симпатий.

Соответствующие данные опубликовал Центр социальных исследований "София" по результатам проведенного опроса.

"Среди респондентов, которые принимают участие в выборах, за партию "Батькивщина" планируют проголосовать 16,7%, за "Оппозиционную платформу – За життя" – 11,1% опрошенных, а за "Слугу народа" – 10,8%. Пятипроцентный барьер также преодолевают "Блок Петра Порошенко "Солидарность", партия «Гражданская позиция" и Радикальная партия Олега Ляшко", – сказано в сообщении.

Согласно результатам социсследования, если бы президентские выборы состоялись сейчас, большинство респондентов проголосовали бы за Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского и Юрия Бойко.

"За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 16,9% опрошенных, за Владимира Зеленского – 11,3%, а за Юрия Бойко –10,9% респондентов. Учитывая статистическую погрешность, необходимо также указать, что некоторые потенциальные кандидаты также имеют шанс пройти во второй тур выборов. Достаточно высокие показатели у Петра Порошенко (9,4%), Анатолия Гриценко (7,9%) и Олега Ляшко (6,3%)", – говорится в исследовании "Софии".

Отметим, соцопрос проходил с 16 по 25 декабря 2018 года во всех областях Украины (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым). В нем приняли участие 2003 респондента в возрасте старше 18 лет.

Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.

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