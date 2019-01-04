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У Тимошенко отреагировали на призыв власти к честным выборам

пятница, 04 января 2019, 13:32

В партии "Батькивщина отреагировали на призыв "установить достойный стандарт свободного и честного волеизъявления".

"Официальный старт президентской избирательной кампании нынешний глава государства решил ознаменовать, на первый взгляд, вполне благородным призывом", - отметили в пресс-службе партии.

Однако, в партии считают, что для нинелнего режима более характерны применение админресурса и использования подконтрольных силовиков для давления на оппонентов, запугивание бюджетников и подкуп.

В "Батькивщине" также считают, что власти сейчас активно готовят почву для масштабных фальсификаций.

"Батькивщина" не раз доказывала, что имеет надежные механизмы противодействия злоупотреблениям власти. Мы защитили и не дали сфальсифицировать результаты выборов в ОТГ, мы защитим выбор украинцев и на президентских выборах", - говорится в заявлении.

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