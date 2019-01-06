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​Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством

воскресенье, 06 января 2019, 19:25

Лидер партии "Батькивщина" поздравила украинских граждан с праздником Рождества Христова.

Об этом говорится на сайте политической силы.

"Святой вечер, Рождество - особые дни для украинцев и для Украины. Возможно, это наше главный праздник в целом году. По обычаям, обрядам и традициям оно укоренившееся в далекой глубине веков. Еще в дохристианской эпохе, в дописьменных, доисторических временах...

И наши знаменитые колядки, и вкусная кутья, и двенадцать блюд на ужин - это не просто фольклор. Это наша ДНК, наше коллективное самосознание и идентификация... А еще это и наш Гоголь, и наш Вакула, и совершенно невероятные, но вполне возможны чудеса... Это наше все, это - сами мы!

В этом году Рождество Христово - особенное! Ведь украинская церковь получила Томос об автокефалии. У меня лично такое впечатление, будто впервые празднуешь в своей новой комнате, где сам себе хозяин... А еще - рождественский мороз, и снег, как по заказу...

С праздником вас, дорогие мои! Пусть будет все хорошо у нас - в Украине! От всего сердца желаю вам тепла, удачи, достатка, побед и большого человеческого счастья! Пусть помогает нам Господь!", - говорится в сообщении.

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