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В российской Госдуме назвали условия прохода украинских кораблей под Керченским мостом

пятница, 11 января 2019, 10:52

В России прокомментировали проходы украинских судов по Керченскому проливу.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на слова депутата Госдумы Дмитрия Белика.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина не откажется от своего права прохождения через Керченский пролив и в дальнейшем будет усиливать свое присутствие в Азовском море.

"Киевские чиновники всех рангов и мастей трубят, что отправят корабли в Азов. Да пожалуйста, кто же вам мешает? Оформили заявку, взяли нашего лоцмана, зачехлили орудия и средства слежения - и ходите по проливу хоть каждый день", - заявил Белик.

Как сообщают "Украинские новости", Полторак считает неожиданным нападение России на украинские военные корабли около Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

"Открытое нападение на наши военные корабли в нейтральных водах было для нас неожиданным", - заявил он.

По словам министра обороны, Россия устроила эту провокацию в надежде, что украинские моряки откроют огонь, а это, в свою очередь, станет поводом для полномасштабного вторжения российского агрессора в Украину.

Как сообщал "Апостроф", военный эксперт Алексей Арестович рассказал, что Россия будет любыми способами решать крымские проблемы.

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