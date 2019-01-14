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Клевета и обман: Патриарх Иерусалима опроверг информацию о противодействии Тимошенко Томосу

понедельник, 14 января 2019, 21:21

Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины, Сирии, Аравии, всего Иордана, Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Феофил III опроверг заявление президента Виктора Ющенко, в котором он обвинял Юлию Тимошенко в том, что она во время встречи с Иерусалимским Патриархом обращалась к нему с просьбой приостановить процесс признания Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Батькивщина", обнародовав текст и соответствующую аудиозапись разговора с Теофилом III.

"Это чушь. Я не имею к этому никакого отношения. Это очень странно. Я опровергаю это. Мы никогда не обсуждали с ним эти вещи. Это полная ложь. Это ложь, распространенная с использованием моего имени. Те, кто за этим стоят, играют в политические игры ради достижения собственных целей", - заявил в комментарии патриарх.

На уточняющий вопрос, можно ли в таком случае говорить, что Виктор Ющенко сказал неправду, патриарх отреагировал эмоционально.

"Да. Он лжец. Он врет. Он должен уважать мой статус и то, что я пригласил его к Патриархату", - добавил Феофил III.

Стоит отметить, что партия "Батькивщина" требует от Виктора Ющенко и других лиц, озвучивали эту информацию, а также средств массовой информации, которые ее распространяли, публичных извинений и опровержения ложных сведений.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Юлия Тимошенко, ПЦУ

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