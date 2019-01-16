"Народный фронт" просит Порошенко утвердить День чествования памяти Героев, погибших из-за агрессии России

Фракция "Народный фронт" обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с предложением утвердить указом "День чествования памяти Героев, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Об этом говорится в письме председателя фракции Максима Бурбака в адрес президента.

"В условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины особого внимания требует укрепление и усиление сектора безопасности и обороны страны, социальной защиты военнослужащих и членов их семей, повышение престижа и уважения к военной службе", - подчеркивается в документе.

Бурбак отмечает, что для этого уже сделано много, но до сих пор остается открытым вопрос чествования памяти защитников Украины, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, "что приводит к глубокому возмущению и непониманию со стороны членов семей погибших защитников, общественных организаций и военнослужащих".

"Согласно единогласному решению депутатской фракции политической партии "Народный фронт" обращаемся к вам с предложением утвердить соответствующим указом президента Украины "День чествования памяти Героев, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" и начать процесс подготовки к его надлежащему проведению" , - отмечается в письме к президенту.