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В "Батькивщине" раскритиковали монетизацию субсидий

пятница, 18 января 2019, 11:18

Решение правительства выплатить субсидии в наличной форме - это прямой подкуп обедневших украинский накануне выборов.

Об этом в прямом эфире телеканала ZIK сказал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок.

"Почему это не делали раньше? Я считаю, что сейчас это делается под выборы, это прямой подкуп избирателей. Пилотный для Порошенко проект, будет существовать только до 31 марта", - подчеркнул он и добавил, что команда «Батькивщины» неоднократно апеллировала к правительству о необходимости монетизации.

Сергей Евтушок убежден, размещенная на сайте Кабмина информация о проведении верификации социальных выплат, в частности субсидий, - это прямое сокращение количества людей, которые их получают.

"Мы видим ситуацию в приемных народных депутатов. К нам приходят люди и говорят, что получали в том году субсидию, а сейчас - нет. Им дают банальные отговорки: то один, то другой документ принесите. Гоняют пенсионеров!", - возмутился политик.

Кроме того, депутат от "Батькивщины" напомнил, что сейчас долги по системе за газ, тепло и электроэнергию уже составляют более 60 млрд грн и эта сумма в дальнейшем будет только увеличиваться.

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