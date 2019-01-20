У Гриценко ответили на обвинения Авакова

Вся предвыборная агитация кандидата в президенты Анатолия Гриценко оплачивается со счета фонда.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии "Гражданская позиция" в ответ на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что большинство кандидатов, в том числе и Гриценко, изготавливают и распространяют агитпродукцию незаконно из-за отсутствия счета избирательного фонда.

У Гриценко добавили, что счета избирательного фонда были открыты в 11 утра 17 января 2019 года в "Укрэксимбанке". Счета пригодны для использования с момента их открытия.

В пресс-службе добавили, что сознательно выбрали государственный банк, чтобы продемонстрировать заинтересованность в открытости и прозрачности источников и направлений финансирования.

Исходя из требований законодательства Украины, до конца рабочего дня 18 января банк должен был направить в ЦИК и НАЗК сообщение об открытии счета.

"Учитывая профессионализм специалистов обслуживающего банка и существующие процедуры обмена информацией и контроля со стороны ЦИК, НБУ и НАЗК, пресс-служба не предполагает несообщение со стороны банка ЦИК по состоянию на конец дня 18 января", - отметили в партии.