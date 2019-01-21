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Москва пытается победить: названы самые опасные моменты с выборами в Украине

понедельник, 21 января 2019, 06:32

Среди кандидатов в президенты Украины довольно большое количество тех, кто являются агентами влияния России, которыми она пытается создать необходимые условия для победы.

В этом уверен советник президента Украины Владимир Горбулин, передает ZN.ua.

"Опасность в том, что среди потенциальных соискателей президентского звания и будущих кандидатов в депутаты - явные или латентные агенты влияния России, которыми она пытается создать необходимые условия для победы. Вмешательство Москвы в течение избирательных кампаний грозит быть беспрецедентным. На кону стоит слишком много. Неслучайно некоторые наши западные партнеры не рискуют формировать планы двустороннего сотрудничества до завершения выборов", - говорит он.

Также Горбулин указал на еще один тревожный момент.

"Пугает не столько количество претендентов на должность украинского президента, как отсутствие у многих из них четких и понятных программ, стратегического видения будущего, адекватного понимания международной ситуации, осознание уровня и характера угрозы, которую несет Россия. Нельзя же считать здоровыми идеи вроде "Надо просто сесть и спросить: чего вы к нам пришли? Напишите пункты. И я бы взял эти пункты, прочитал, но мир-то, честно говоря, нужен на наших условиях. Поэтому я сказал бы : "А вот наши требования". Такое - даже не инфантилизм, это невероятная профанация, что, по пугающий удивление, находит отклик у жителей Украины. В обоймах кандидатов на пальцах одной руки можно пересчитать людей, способных мыслить и просчитывать ситуацию хотя бы на два шага вперед", - объясняет эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее Горбулин назвал главные страхи Путина в случае масштабного наступления в Украине.

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