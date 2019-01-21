У Тимошенко пообещали молодежи стимулировать рождаемость в Украине

Новый экономический курс Украины, который инициирует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, предусматривает механизмы стимулирования рождаемости в Украине.

Об этом написал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок на своей странице в Facebook, отметив, что сейчас в Украине смертность превысила рождаемость почти вдвое.

"Кредитная политика действующей власти не дает возможности молодым семьям получить жилье, у них нет возможности развивать свой бизнес и быть обеспеченными, чтобы спокойно рожать и воспитывать детей", - отметил политик.

Евтушок отметил, что после победы на президентских выборах Тимошенко введет комплексную программу поддержки молодежи, что в результате улучшит ситуацию с рождаемостью.

По его словам, новый экономический курс предполагает финансовую помощь при рождении ребенка: "выплата при рождении первого составит 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более - сумма достигнет 150 тыс. грн".

Кроме того, как отметил нардеп, в Украине для молодежи будут внедрены ипотечные кредиты на жилье без залога и первого взноса, минимум на 10 лет, с государственным рыночным страхованием. Также появится возможность получить микрокредиты без залога под 3% годовых под готовый бизнес-план.