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Начните с себя: Ляшко жестко отчитал ПАСЕ за торговлю Украиной

среда, 23 января 2019, 18:59

В ПАСЕ вновь поднялся вопрос о возвращении российской делегации в обмен на ежегодные взносы, что свидетельствует о том, что Европа пытается торговать своими принципами.

Об этом, как сообщает пресс-служба Радикальной партии, заявил лидер политсилы Олег Ляшко, пишет "Информатор".

"Мы видим, что главный вопрос, который здесь звучит - это возвращение российской делегации в обмен на деньги. То есть, торгуют принципами ради выгоды и отстаивают исключительно собственные интересы. Прагматично, цинично, жестко", - сказал Ляшко, находящийся в Страсбурге.

По его мнению, украинцы должны действовать так же – "меньше слушать, что говорят из заграниц, и делать то, что выгодно для нашей страны: для восстановления экономики, повышения благосостояния украинских семей, запрета вывоза сырья из Украины и прекращения превращения Украины в сырьевую колонию".

"Они нам рассказывают о принципах, а сами считают деньги", - подчеркнул политик.

Также Ляшко заявил, что Ассамблея могла бы закрыть дыру в бюджете в 60 миллионов евро, не изменяя своим принципам.

"Они предлагают закрыть дефицит, вернув Россию. Россию, которая не выполнила никаких резолюций ПАСЕ, которая оккупировала Крым и Донбасс. Пусть сокращают бюджеты, бюрократию, экономят на себе. Кроме того, через полгода генсек Ягланд уходит на пенсию. Он получит огромный пакет социальных льгот на несколько миллионов евро. Вместо возвращения российской делегации, пусть он откажется от льгот и бонуса в несколько миллионов евро и покажет пример, как залатать дыры в бюджете ПАСЕ. И принципы будут соблюдены, и дефицит уменьшится, и не предадут украинцев, которые сегодня борются за свою и европейскую свободу", - подчеркнул Ляшко.

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