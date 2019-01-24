"Разумная сила" выдвинула Соловьева кандидатом в президенты: что о нем известно

Политическая партия "Разумная сила" на третьем партийном съезде в четверг, 24 января, официально выдвинула своего лидера Александра Соловьева кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Мы идем на выборы, мы идем побеждать и брать власть в свои руки. Наши цели простые - это то, в чем нуждаются украинцы: мир, порядок и достаток", - сказал Соловьев на съезде.

Он подчеркнул, что его политсила - это народная партия так как сформирована и поддерживается народом Украины и работает для народа.

Соловьев заявил, что нынешняя власть довела людей до бедности, "разрушила Донбасс" и "отдала Крым без единого выстрела". Также он считает, что Украину довели до "чудовищных" долгов перед МВФ.

"Количество рабочих мест сокращается и мы получаем отток населения в другие страны, нас становится меньше", - посетовал Соловьев.

При этом он подчеркнул, что украинцы уже, якобы, не понимают, "кто прав, кто виноват и как исправить эту ситуацию".

"Люди давно нуждаются в защите, заботе, уважении и достойном доходе", - подчеркнул Соловьев.

Он сообщил, что партия ставит перед собой амбициозные задачи на 2019 год – участие и победа в президентских и парламентских выборах.

Также он подчеркнул, что его партийцы уделят особое внимание контролю за ходом голосования на всех избирательных участках.

"Срыв выборов будет стоить Украине дорого. Стране необходима смена власти законным путем. Закон и порядок на выборах - это закон и порядок после выборов", - сказал лидер партии.

Справка. Соловьев родился 13 июля 1973 года в городе Красноармейск (ныне Покровск) Донецкой области в семье инженера. Сначала получил техническое образование по специальности "Шахтостроитель". Позже – окончил Национальную академию МВД Украины и Донецкий государственный университет управления, став дипломированным юристом и экономистом.

Перед приходом в политику Соловьев сделал карьеру в органах МВД, пройдя путь от оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Красноармейском РО УМВД Украины до руководящих должностей в структуре МВД.

В 2015 году после очередного повышения на должность заместителя начальника управления — начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Соловьев по собственному желанию уволился из органов и в начале 2016 года основал политическую партию "Разумная сила", которую сейчас и возглавляет.