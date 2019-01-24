Тимошенко обсудила с главой ОБСЕ войну на Донбассе и аннексированный Крым

Юлия Тимошенко обсудила войну на Донбассе и аннексию Крыма с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

"Сегодня в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны, в частности, подробно обсудили вопросы безопасности в Украине, уделив особое внимание ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

"Отдельно речь шла о состоянии соблюдения прав и свобод человека, в частности внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, которые остались на временно оккупированной части территории Донбасса и в Крыму", - добавили в пресс-службе.