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Тимошенко в Давосе призвала провести в Украине системные изменения

четверг, 24 января 2019, 11:17

Юлия Тимошенко призвала к совместной интеллектуальной дискуссии для проведения глубинных системных изменений в Украине после президентских выборов.

Об этом председатель партии "Батькивщина" заявила в четверг, 24 января, во время выступления на украинском завтрака в городе Давос (Швейцария).

"Фрагментарные изменения, которые пытались провести последние четыре года, не принесли успеха. У нас были созданы новые органы, в частности антикоррупционные, но они были поглощены старой системе", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Как заявила лидер партии, она верит только в глубокие системные изменения, и именно сейчас в Украине наступило время для таких изменений.

"Поэтому мы собрали команду интеллектуалов. Мы вместе пытаемся разработать модель новой Украины после президентских выборов", - отметила Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" призвала всех, кто занимается решением интеллектуальных вопросов, работать вместе с ее командой.

"Я верю, что после президентских выборов, приняв Новую Конституцию, приняв программу новых экономических изменений, мы сможем системно изменить Украину. И в результате получить успешную, правильно функционирующую страну. Я призываю всех к интеллектуальной дискуссии, чтобы делать системные изменения в стране, а не ждать каждый раз на доброго царя", - подытожила она.

Напомним, 24-25 января Юлия Тимошенко и заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос.

Планируется участие Юлии Тимошенко во встречах в рамках Глобального форума женщин-лидеров и ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, высокопоставленными и политиками.

Напомним, что всемирный экономический форум (The World Economic Forum) - это швейцарская неправительственная организация, известная тем, что ежегодно в январе-феврале проводит встречи в Давосе. На событие приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, эксперты, журналисты. Они обсуждают наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.

В этом году 22-25 января мировые лидеры в очередной раз собрались вместе, чтобы решить важнейшие глобальные экономические, политические, социальные вопросы для улучшения жизни на планете.

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