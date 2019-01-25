В Украине страдают не коррупционеры, а борцы с ними - Тимошенко

Нападение на съемочную группу программы "Стоп коррупции" в очередной раз подтвердило, что в Украине пока страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними борются и обнародуют факты причастности чиновников к преступным действиям.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, комментируя очередное нападение на журналистов.

"Ситуация у нас - уникальна. Если послушать президента и других чиновников, то коррупции у нас - пруд пруди. А вот коррупционеров - нету совсем... Некого наказывать", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Она обратила внимание на то, что, по официальным данным, за весь 2018 государство конфисковало у коррупционеров вплоть 5000 долларов.

"Как явление коррупция целиком и везде присутствует, а на уровне ответственных и привлеченных к ответственности - нельзя. Вероятно потому, что среди коррупционеров - все "свои". Священные коровы украинской коррупции ... А своих "коров" трогать грех - они потом плохо доятся...", - пояснила Юлия Тимошенко нежелание власти бороться с коррупционерами.

Председатель партии требует от власти и правоохранительных органов установить причастных к нападению на украинских журналистов.

"Ничего, совсем скоро абстрактные разговоры о коррупции прекратятся и начнется реальная борьба с ней. Обещаю!" - подчеркнула Юлия Тимошенко.