День памяти жертв Холокоста: Тимошенко напомнила украинцам о страшном уроке Второй мировой

День памяти жертв Холокоста учит мир тому, что такую трагедию больше никогда нельзя допустить.

Об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Тимошенко.

"27 января 1945 года были освобождены узники крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме ... Человечество узнало о Холокосте во всех его самых страшных проявлениях", - написала она.

Тимошенко добавила, что только в Освенциме во время Второй мировой войны были убиты более миллиона человек.

"Будьте бдительны, - говорит нам этот день. - Не допустите и не позвольте такого больше никогда! Нам, украинцам, известно об этом, как никому. Нам - нации, пережившей геноцид, собственный Голодомор и уничтожение нашего народа, нашего языка, культуры и сущности", - написала Тимошенко.

Она призвала помянуть всех невинно убитых и склонить головы в скорби за ними.

"Пусть никогда, нигде и ни с кем больше такого не будет", - резюмировала политик.