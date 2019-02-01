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Тимошенко возмутило увольнение Аласании

пятница, 01 февраля 2019, 13:39

Освобождение Зураба Аласания с должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины является не случайным и связано с избирательным процессом.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в Полтаве во время встречи с редакторами и журналистами местных изданий.

"По информации, которая звучит из различных источников, Аласанию уволили за то, что он не показал съезд БПП, и за то, что на канале работают журналисты-расследователи, которые могут реально хоть немного правды говорить обществу", - сказала Юлия Тимошенко .

По мнению Юлии Тимошенко, это вопиющий пример нарушения свободы слова, пример "как держать журналистов и каналы в такой мощной узде".

Председатель партии убеждена, что власть готовиться к фальсификации выборов, не только подавляя свободу слова и узурпируя телеканалы, но и другими методами.

В частности, она напомнила, что власть увеличила реестр избирателей на миллион человек по сравнению с 2014-м годом, что противоречит демографическим тенденциям.

"Печально, что в течение 5 лет после Революции Достоинства идет масштабное раздавливание даже тех маленьких ростков демократии, которые были достигнуты очень тяжелой работой гражданского общества и оппозиционных политических партий", - отметила Юлия Тимошенко.

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