Суд в Украине принял громкое решение по одиозному экс-министру Януковича

Печерский райсуд Киева снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест, наложенный в рамках расследования дела об отмывании средств экс-главой МВД Виталием Захарченко.

Об этом, со ссылкой на реестр судебных решений, пишет УНИАН.

Отмечается, что соответствующее определение вынес судья Виталий Писанец 30 января.

В обнародованной резолютивной части решения сказано, что во время открытого судебного заседания было рассмотрено и удовлетворено ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" об отмене ареста имущества.

Указано, что арест был наложен в рамках уголовного производства от 13 ноября 2014 года по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения по признакам преступлений, предусмотренных, ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Судья принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков. Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

Определение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Как известно, после Революции достоинства в 2014 году Захарченко сбежал в Россию.

Как сообщал "Апостроф", арест на имущество и счета Захарченко был наложен судом в 2017 году.