Порошенко сделал амбициозное заявление о членстве в НАТО

Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина" в воскресенье, 3 февраля.

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе... и отвечать критериям членства в НАТО. Я уверен, что в то время у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение о предоставлении Украине членства", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет ожидается резкое повышение инвестиционного климата Украины.

"Сейчас задача войти, ориентировочно в течение трех, а не пяти лет в 50 стран с лучшим инвестиционным климатом в мире", - сказал Порошенко.

Кроме того, по его словам, Украина станет энергетически независимым государством.

"Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы не будем покупать импортный газ. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи. И программа энергосбережения, которая сможет защитить нашу экономику", - заявил президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее Яценюк призвал Порошенко освободить Украину от кума Путина.