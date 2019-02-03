Юлили и петляли: в "Народном фронте" высказались о президентском маневре Яценюка

Против решения Арсения Яценюка не баллотироваться в президенты на предстоящих выборах была почти половина партии "Народный фронт".

Об этом "Апострофу" рассказал один из членов политсилы по итогам ее съезда.

"Почти половина партии против того, чтобы Яценюк не шел в президенты. Были против и главы региональных ячеек, говорили, что нужно идти на выборы. До последнего велись переговоры, в которые была посвящена только верхушка и в итоге решили, что идут на парламентские с прицелом на Кабмин",- сказал он.

По его словам, своим походом Яценюк мог бы украсть пару процентов у Петра Порошенко. Но на такой шаг решили не идти, сосредоточившись на выборах в Раду.

"Главная интрига была в том, поддержим ли мы Порошенко. Но задача такая не стояла. Кроме того, большая часть партии против того, чтобы поддерживать Порошенко, поэтому мы ограничились тем, что есть. Главное, ни с кем не ссориться", - сообщил один из участников съезда.

"В зале тем временем пустело, включили легкий джаз, а депутаты выстроились в очередь за своими шубами и пальто… "В общем, мы больше проюлили, чем пропетляли",- на прощание с намеком пошутил один из депутатов-фронтовиков", - сказано в статье.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Главное - не ссориться: как в "Народном фронте" будут бороться за власть.