У Яценюка напомнили Раде и Кабмину о важных законах

В предвыборный период парламент и правительство должны эффективно работать и гарантировать порядок в государстве.

Об этом в ходе согласительного совета заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Предвыборная турбулентность не должна дестабилизировать государство. Парламент и правительство должны не только гарантировать порядок, но и продолжить принятие важных законов. В частности, закон о государственном языке, реформы в секторе нацбезопасности, продолжение энергетических и инфраструктурных реформ, обеспечения макроэкономической стабильности", - подчеркнул он.

По его словам, парламент и коалиция также должны сосредоточиться на честности и прозрачности выборов президента.

"Подкуп, фальсификации или админресурс больше никогда не должны определять исход выборов. Это наша с вами задача", - подчеркнул руководитель фракции.

Бурбак также отметил, что парламент должен рассмотреть закон об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

"Должны поддержать министра внутренних дел Арсена Авакова. Он в очередной раз призывает парламент принять законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Затягивать с этим больше нельзя", - сказал Бурбаки.