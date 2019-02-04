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В Раде заговорили о противодействии попыткам России повлиять на выборы в Украине

понедельник, 04 февраля 2019, 12:54

Верховная Рада Украины должна создать временную следственную комиссию, чтобы защитить выборы от вмешательства России.

Об этом во время заседания согласительного совета заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы должны защитить выборы от московского вмешательства. Кремль, кроме войны и пропаганды, готовит фальсификацию выборов", - отметил он.

"Народный фронт" предложил создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в выборы в Украине со стороны России и граждан Украины, с ней связанных. По словам Бурбака, эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ в Украине.

Он обратился к народным депутатам и председателям депутатских фракций с просьбой подавать свои кандидатуры в состав ВСК.

"Не бойтесь агентов врага, бойтесь оценки избирателей в октябре! Приобщайтесь к созданию ВСК. Обращаюсь к руководителям фракций и групп подавать своих представителей в состав ВСК. На сегодня только одна фракция подала своих представителей", - отметил парламентарий.

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