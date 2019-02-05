Раде предложили принять важное решение для членства Украины в НАТО

Фракция "Народный фронт" инициирует официальное обращение Верховной Рады к НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, отметив, что соответствующее постановление фракция зарегистрирует 5 февраля.

Он подчеркнул, что после принятия изменений в Конституцию относительно необратимости курса на ЕС и НАТО Рада должна принять и постановление об обращении к НАТО относительно ПДЧ.

"Кроме внесения изменений в Конституцию мы инициируем официальное обращение Верховной Рады к НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе или иного юридически обязательного ускоряющего механизма членства. Сегодня мы зарегистрируем проект соответствующего постановления", - сказал он.

Бурбак напомнил, что в 2008 году Арсений Яценюк, как спикер парламента, подписал обращение к НАТО о ПДЧ вместе с президентом и премьером.

"Тогда "регионалы" заблокировали парламент. Через 10 лет мы должны дать зеленый свет плану действий по членству в НАТО. И Украина будет членом НАТО", - подчеркнул руководитель фракции.

Политик добавил, "очевидно, что подмога требуется не только Украине".

"Усиление нуждается и само НАТО. Сила этого Альянса в коллективной безопасности. Это опора свободного мира", - подчеркнул Бурбак.