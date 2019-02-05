В Раде потребовали повторно арестовать активы беглого министра Януковича

"Народный фронт" выступает за обжалование решения суда о снятии ареста с активов бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, и требует повторного их ареста.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Народный фронт" возмущен снятием ареста с активов Захарченко в Украине. Напомню, это министр Януковича, который раздавал "титушкам" автоматы Калашникова, был с ними на связи. Эти "титуханы" прямо причастны к убийству по крайней мере двух людей: Вячеслава Еремея и Юрия Вербицкого. Я говорю об уже доказанных фактах. А еще ведется следствие об убийствах непосредственно на Майдане", - отметил Бурбаки.

Он добавил, что сейчас Захарченко в Москве "пишет книги, как он всю жизнь боролся за присоединение Украины к "большой" России".

"Куда пойдут разблокированные активы Захарченко? На какие цели? "Народный фронт" требует обжалования решения суда и повторный арест всех активов Захарченко", - подчеркнул руководитель фракции.