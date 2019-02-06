На выборах в Украине будут работать россияне: подробности скандала

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает "Укринформ".

"Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за выборами двух граждан РФ, несмотря на то, что МИД Украины сообщал в приглашении об участии в наблюдении, что не будет принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта", - сказал собеседник.

Он добавил, что нигде в обязанностях ОБСЕ не указано, что для участия в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами должны быть обязательно приглашены представители от всех государств-участниц Организации.

"В параграфе 8 Копенгагенского документа ОБСЕ предусмотрено, что приглашение наблюдателей от стран-участниц Организации происходит в той мере, в какой это допускается законодательством. Поскольку законодательством Украины Россия признана как государство-агрессор и оккупант, то вполне логичным и правовым является позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах в Украине", - отметил собеседник.

Сейчас в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украину также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в МВД Украины создали рабочую группу из советников главы Министерства, которые собирают информацию по фактам нарушения из разных штабов кандидатов для противодействия влиянию России на выборах в Украине.