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В Украине ответили на циничное предложение Януковича по обмену пленными

среда, 06 февраля 2019, 16:55

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украине не о чем просить экс-президента Виктора Януковича, который предложил свои услуги в переговорном процессе по обмену пленными с РФ.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, еще летом она прогнозировала, что Россия попытается разыграть чувствительную и важную тему заложников накануне выборов, а президент Петр Порошенко и его команда десятки раз обращались к властям РФ с предложением освободить всех украинских заложников в обмен на осужденных россиян.

"В тюрьме украинцев держит Путин, а не его прирученные и прикормленные шавки... А лох, который подыгрывает своим фиглярством циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за измену", - заявила Геращенко.

"Нам не о чем просить Януковича, которого презирают и в Киеве, во Львове, и в его родном Донбассе как беглеца и предателя", - добавила она.

Политик отметила, что Москва должна передать Януковича Украина для отбывания наказания за преступление - измену родине.

"И ждем от Путина, а не лохов - шавок немедленного решения вопроса заложников. У Путина, а не лохов, ключи от тюрем и камер с украинскими моряками, политзаключенными и заложниками. Шавки вызывают просто отвращение", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, подробнее о пресс-конференции Януковича читайте в материале "Апострофа": Здрасте, здрасте: о чем Янукович говорил в Москве, полное видео и главные тезисы.

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