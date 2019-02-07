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Кабмин придумал выход из скандала вокруг Супрун

четверг, 07 февраля 2019, 13:08

В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета Министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в соответствии с ч.1, 2 ст. 157 Кодекса административного судопроизводства Украины суд может отменить меры обеспечения иска по собственной инициативе или по мотивированному ходатайству участника дела.

Сообщается, что ходатайство о отмене мер обеспечения иска рассматривается в судебном заседании не позднее пяти дней со дня поступления его в суд.

Напомним, подробнее о скандале с отстранением Ульяны Супрун читайте в материале "Апострофа": Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун.

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