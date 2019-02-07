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Ни в Евросоюз, ни в НАТО Украину принимать не хотят - Бойко

четверг, 07 февраля 2019, 14:33

Внешнеполитический курс государство должен определять народ на референдуме, а не парламент.

Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам голосование за законопроект №9037, который предусматривает закрепление в Конституции Украины курс на НАТО и ЕС.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" голосовала против соответствующих изменений в Конституцию.

"Мы голосовали "против" по трем причинам. Во-первых, Декларация о государственном суверенитете, принятая в 1990 году, провозгласила курс Украины на обретение статуса постоянно нейтрального государства, которое не участвует в военных блоках. Именно этот внешнеполитический курс был реализован Актом провозглашения независимости и утвержден на общенациональном референдуме 1 декабря 1991 года. Поэтому попытка закрепить курс на ЕС и НАТО противоречит волеизъявлению граждан на референдуме", — сказал парламентарий.

"Во-вторых, никаких практических последствий принятия этой декларации не будет, потому что в НАТО и ЕС по многим причинам не собираются принимать Украину. Прежде всего, основными препятствиями являются: военный конфликт на Востоке страны, безумная коррупция, серьезные проблемы, связанные с внутриполитическим кризисом в Украине. В-третьих, не может парламент с уровнем доверия населения аж 4% принимать решения за весь народ Украины. Внешнеполитический курс государства должен определять только украинский народ на общенациональном референдуме. Именно поэтому мы проголосовали «против»", — подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что вынесение вопроса о вступлении в НАТО в сессионный зал, — это просто предвыборный пиар президента.

"Сегодня мы в очередной раз стали свидетелями, как парламент втянули в предвыборную агитацию президента. Это сделано только для этого. Все понимают, что ни в НАТО, ни в ЕС нас сегодня не примут", — отметил оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что в будущем Украина должна стать нейтральным и внеблоковым государством. Именно на таких принципах должна реализовываться внешняя политика. Это позиция "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Отметим, что согласно последним социологическим опросам, треть украинцев не поддерживает курс страны на вступление в НАТО.

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