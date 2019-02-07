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Порошенко помог Украине связать будущее с ЕС и НАТО – эксперт

четверг, 07 февраля 2019, 14:42

С подачи президента Петра Порошенко Украина заявила всему миру, что вектор нашей внешней политики – окончательная и бесповоротная интеграция в европейскую цивилизацию.

Такое мнение выразил в Facebook блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий, комментируя принятие Верховной Радой изменений в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

"Это действительно историческое решение. Теперь никакие внутренние или внешние силы не смогут свернуть нас с выбранного пути. И в этой связи нельзя не отметить огромную работу, проделанную Петром Порошенко на внешнеполитическом фронте. Ведь за последние пять лет мы не только декларировали проевропейский и пронатовский вектор – мы сделали конкретные шаги в этом направлении. И то, что в ЕС и в Альянсе их всячески приветствуют, стало еще одним аргументом для тех 334 депутатов, которые проголосовали за инициированное президентом изменение Основного закона", – отметил эксперт.

Он добавил, что печальная практика 2014 года показала Украине, что у государства-одиночки легко можно отобрать часть территорий, профинансировать вооруженные банды, которые захватят целые города, и поддерживать их годами.

"Именно поэтому у нас нет альтернативы. Путин, сам того не ведая, подтолкнул нас к этому решению. НАТО – это единственная реальная гарантия того, что агрессивный сосед не сможет повторить подобную выходку. Иначе он столкнется не только с нашей, теперь уже закаленной в боях, армией, но и с вооруженными силами всех передовых демократических государств", – уверен политолог.

По словам Голобуцкого, вступление Украины в НАТО это "финальный аккорд, которым мы окончательно вырвемся из-под векового ярма прогнившей империи".

"Сегодняшнее решение Рады – не только декларация о намерениях. Это еще и гарантия того, что никакие реваншистские силы не смогут вернуть нас обратно на орбиту России", – считает политолог.

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