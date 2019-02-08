РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

15:38
В Полтаве поймали семью извращенцев, которые издевались над своей маленькой дочкой
15:30
Месси впереди Роналду: названы самые высокооплачиваемые футболисты Европы
15:29
Нацрада по телерадиовещанию стала инструментом передела медиарынка: кто за этим стоит
15:27
В России умер известный молодой актер: названа причина смерти
15:19
​Стало известно о незаконном задержании украинского судна в "Черноморске"
15:01
​Россияне захватывают украинский фармрынок через патентного тролля - СМИ
14:56
Фашисты: в Чехии оскандалились заявлением об Украине
14:55
Украинские теннисистки одержали вторую победу в Кубке Федерации
14:55
В Киеве разоблачили мошенниц, которые продавали фейковые путевки
14:41
Не успел протрезветь: стала известна судьба чиновника, устроившего пьяное ДТП в Киеве
14:30
Динамо - Мальме: онлайн видео трансляция матча
14:30
Тимошенко пообещала внести закон об импичменте в первую очередь
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Мусорный скандал: в БПП назвали заявления Садового ложными

пятница, 08 февраля 2019, 14:24

Народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец заявил, что заявления Мэра Львова Андрея Садового о так называемом "мусорном соглашении" являются ложными.

Об этом он сообщил пресс-службе фракции.

"Президент не будет убирать мусор за Садовым и после Садового. Есть надежда, что в свободное от предвыборной кампании время, мэр решит устаревшие коммунальные проблемы своего города. Обидно, что на утро после ночи, когда господин Садовый подписал соглашение о честных выборах, он прибегнул к распространению лжи.

То же самое касается и Анатолия Гриценко. Ложь и фейки разрушают любые попытки приватизировать образ особенно честного. Получается неискренне и нечестно", - подчеркнул политик.

Напомним, сегодня мэр Львова Андрей Садовый выступил со своим заявлением о блокировании строительства мусороперерабатывающего завода.

"После начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть - я передаю фракцию "Самопомощь" в парламенте под контроль БПП. Взамен Президент обещал дать команду прекратить блокаду", - написал Садовый на своей странице в Facebook.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неизвестная сторона Авакова: как глава МВД повлияет на выборы

Дело против Медведчука: кому мешает кум Путина и почему это выгодно сейчас

Конституцию превратили в матрас, который прогибается под каждым президентом - Геннадий Друзенко

Главное - не ссориться: как в "Народном фронте" будут бороться за власть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: