​Мусорный скандал: в БПП назвали заявления Садового ложными

Народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец заявил, что заявления Мэра Львова Андрея Садового о так называемом "мусорном соглашении" являются ложными.

Об этом он сообщил пресс-службе фракции.

"Президент не будет убирать мусор за Садовым и после Садового. Есть надежда, что в свободное от предвыборной кампании время, мэр решит устаревшие коммунальные проблемы своего города. Обидно, что на утро после ночи, когда господин Садовый подписал соглашение о честных выборах, он прибегнул к распространению лжи.

То же самое касается и Анатолия Гриценко. Ложь и фейки разрушают любые попытки приватизировать образ особенно честного. Получается неискренне и нечестно", - подчеркнул политик.

Напомним, сегодня мэр Львова Андрей Садовый выступил со своим заявлением о блокировании строительства мусороперерабатывающего завода.

"После начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть - я передаю фракцию "Самопомощь" в парламенте под контроль БПП. Взамен Президент обещал дать команду прекратить блокаду", - написал Садовый на своей странице в Facebook.