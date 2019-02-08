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В Украине официально утвердили границы оккупированного Донбасса

пятница, 08 февраля 2019, 08:11

Президент Петр Порошенко утвердил границы и список временно оккупированных населенных пунктов и районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствуют данные указа №32/2019 от 7 февраля 2019 года, опубликованного пресс-службой главы государства.

В документе утверждены координаты границ временно оккупированных территорий, которые определяются фактической линией разграничения в зоне боевых действий на востоке, и сам список населенных пунктов.

В перечень по Донецкой области входит сам Донецк, а также другие крупные населенные пункты - Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтерск и другие.

В Луганской области в перечень попали Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Должанск, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и другие.

Такжен речь идет о полностью или частично захваченных районах Донецкой области: Амвросиевском, Бахмутском, Бойковском, Волновахском, Марьинском, Новоазовском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском.

Антрацитовском, Должанском, Лутугинском, Новоайдарском, Перевальском, Попаснянском, Славяносербском, Сорокинском и Станично-Луганском районах - в Луганской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе возле КПП произошла жуткая авария.

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