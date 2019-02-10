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Кум Путина выдал связи Кремля с боевиками на Донбассе: опубликовано видео

воскресенье, 10 февраля 2019, 20:15

Украинский политик и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук в интервью одному из украинских телеканалов, рассказал, как в мае 2014 года ездил в Донецк на переговоры с главарями "ДНР".

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем видеоблоге на Youtube.

"Медведчук сдал с потрохами своего старшего товарища и кума Владимира Путина. Он признал, что сепаратисты Донбасса подчинялись Москве, весной 2014 года выполняли указы из Кремля и не были самостоятельной стороной конфликта", - заявил он.

Журналист напомнил, что Медведчук при этом настаивает, что Украина должна вести прямые переговоры с боевиками, и что им нужно дать автономию.

"И одновременно признает, что лидеры "Л/ДНР" - просто марионетки Кремля, которые по звонку могут изменить курс на 180 градусов", - добавил Казанский.

Как сообщал "Апостроф", против Виктора Медведчука в Украине возбудили уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале: Дело против Медведчука: кому мешает кум Путина и почему это выгодно сейчас.

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