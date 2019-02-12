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Нужен втык: в Москве опять взялись учить Украину жизни

вторник, 12 февраля 2019, 11:19

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине нужно снова вернуться к идее децентрализации.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Безусловно, надо думать о децентрализации", - заявил Лавров в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.

Он напомнил о первой встрече после украинских событий дипломатов России, США, ЕС и Украины в апреле 2014 года, "в ходе которой попытались нащупать формат дальнейших усилий по урегулированию ситуации".

По мнению Лаврова тогда власти Украины "понимали, что страну нужно держать в целостности, а для этого необходимо делегировать полномочия".

"Потом, наверное, решили, что раз Запад стал поддерживать Украину, подкидывать им деньги, наверное, "прокатит" и без всякой децентрализации. Я уверен, что без такого, извините за грубое слово, "втыка" со стороны наших западных партнеров больше ничего сделать невозможно", - заявил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что около трети областей Украины официально обратились в Киев с требованием перейти на договорные отношения между областями и центральным правительством.

"Такие тенденции есть в Одесской и Закарпатской областях, так что это не только восток и юг, это еще и запад страны", - отметил он.

"Задуматься надо, конечно, о судьбе всей страны (Украины), а не только говорить о том, что на востоке у них "агрессор", поэтому больше ничего не нужно делать, пока они не закончат бороться с "агрессией", - добавил министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети удивились новой инициативе кума Путина по Донбассу.

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