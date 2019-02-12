Военные на митинге назвали Тимошенко президентом: фото

В большом туре по Украине кандидата на пост президента Юлию Тимошенко сопровождают военные.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

На отдельных митингах представители Всеукраинского союза участников боевых действий «Побратимы Украины», среди которых есть и защитники Донецкого аэропорта, поднимаются на сцену, чтобы публично заявить о поддержке лидера «Батькивщины» в президентской борьбе.

«Мы сегодня присутствуем здесь для того, чтобы сказать, что мы поддерживаем Юлию Тимошенко. Вы - наш президент и Верховный главнокомандующий», - сказал представитель пограничных войск Юрий Ганджала во время митинга в пгт Козова на Тернопольщине.

Со своей стороны Юлия Тимошенко поблагодарила военных за доверие и пообещала, что как женщина на посту Верховного главнокомандующего точно «никогда и ни при каких обстоятельствах не рассматривать войну как прибыльный собственный бизнес».

«Все остальное, что положено делать настоящему главнокомандующему, я буду делать! Делать с высокой ответственностью, честью и профессионализмом. Мы будем жестко работать в рамках международного права. Не обещаю, что очень скоро, но мир в Украине будет достигнуто. И Крым так же будет возвращен Украине», - заверила председатель партии.

Напомним, впервые публично военные заявили о своей поддержке Юлии Тимошенко во время торжественного съезда партии «Батькивщина».