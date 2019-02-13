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Нас ждут сюрпризы: в рейтинге кандидатов в президенты нашли интересный подвох

среда, 13 февраля 2019, 12:29

Социологические службы, представляя рейтинги кандидатов в президенты, умалчивают один важный фактор.

Об этом в блоге на "Обозревателе" пишет журналист Николай Коваль.

"Мы видим рейтинги кандидатов в президенты Украины, но не видим реальной картины. Дело в том, что кое-какие ключевые показатели соцопросов умалчивают", - отмечает он.

Он отметил, что согласно свежим данным масштабного закрытого исследования, проведенного центром Разумкова, КМИС и фондом "Демократические инициативы", "базовые рейтинги поддержки политиков совпадают".

"Но респондентам задавали и другой вопрос, о котором все молчат — готовы ли вы прийти на выборы? И вот тут нас ждут сюрпризы", - написал журналист.

Он отметил, что среди людей, поддерживающих Анатолия Гриценко уровень тех, кто пойдет на выборы почти достигает 100%. Среди тех, кто поддерживает Тимошенко, на выборы пойдут 93%. Несколько ниже этот показатель у действующего главы государства Петра Порошенко – 87% его сторонников заявили, что пойдут на выборы.

Вместе с тем, довольно плачевно выглядит ситуация у Владимира Зеленского - на выборы пойдет всего 61% его сторонников.

"А это уже не принципиально, но заметно меняет итоговые цифры", - отметил журналист.

Он также опубликовал рейтинги, скорректированные на показатели явки. Лидером несмотря ни на что остается Тимошенко - 19,53%. Далее идут Зеленский и Порошенко – 15,86% и 13,05% соответственно. Гриценко же набирает 11%.

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