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Трибунал на месте: военный из США жестко высказался об идее переговоров с Путиным

четверг, 14 февраля 2019, 09:54

Украина не должна договариваться с Россией, учитывая предыдущий опыт с провальными договоренностями, касавшихся сдачи ядерного оружия в обмен на сохранение территориальных границ.

На этом в интервью "Апострофу" настаивает экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Я не политолог, который мог бы предсказать вероятный сценарий. Я больше - артиллерист, который, если стреляет, то должен попасть. Я знаю, что в прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст. Это произошло и когда Украина сдала ядерное оружие России, под гарантию США, Европы и самой РФ сохранить ее границы. И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом. Был же был договор, и вы еще раз хотите договориться?!" - говорит он.

По его словам, "с крокодилами договориться нельзя".

Я, как военный человек, уже второй раз с такими людьми не стал бы договариваться. Если уже кто-то дезертировал или был предателем, то уже трибунал на месте. Но политики есть политики, дипломаты есть дипломаты, и они все-таки уверены в том, что можно договориться еще раз. Я считаю, что с крокодилами договориться нельзя. Вы можете сидеть возле болота, уговаривать крокодила стать вегетарианцем, потому что это полезно для его здоровья, все лягушки будут живы, но он будет лежать там и вас слушать до тех пор, пока вас не съест, - добавляет Табах.

Подробнее о вступлении Украины в НАТО и отношениях внутри Альянса, читайте в материале "Апострофа": С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО.

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