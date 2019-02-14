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У марсиан больше шансов: в Украине министр поставил на место россиян

четверг, 14 февраля 2019, 17:08

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул невозможность участия российских наблюдателей на выборах президента Украины.

Свою позицию он обнародовал в Twitter.

"Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов пронаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут соблюдать ее основополагающие принципы", - написал министр.

Напомним, ранее в РФ заявили, что не будут направлять на выборы президента Украины своих наблюдателей "по соображениям безопасности".

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Скандал с российскими наблюдателями: почему это выгодно Украине и России.

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