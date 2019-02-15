Пойдут на армию: Луценко похвастался конфискацией у Януковича огромной суммы

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что путь для исполнения решения суда по конфискации полутора миллиардов гривен у структур, подконтрольных соратникам экс-президента Виктора Януковича, открыт.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам генпрокурора, эти деньги должны будут пойти на поддержку Вооруженных сил Украины.

"Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь до исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку Армии. Это значит, что Армия получит новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы", – заявил Луценко.

В комментариях на уточняющий вопрос, у кого именно были конфискованы средства, генпрокурор написал: "Янек и компания".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ГПУ завершила досудебное расследование по факту растраты 220 млн грн экс-главой Национального банка (НБУ), бывшим первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым.