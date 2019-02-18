После перезагрузки власти мы будем двигаться в Европу быстрее - Тимошенко

В 2019 году Украину ожидает перезагрузка власти, поэтому украинским политикам важно принимать участие в таких международных мероприятиях, как Мюнхенская конференция по безопасности.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

В частности, отвечая на вопрос, является ли визит в Германию частью предвыборной кампании, она заявила, что "Мюнхенские конференции не назначаются под выборы в Украине".

"Когда меня приглашают, я всегда стараюсь приезжать и общаться с людьми, которые важны для Украины. Сегодня у нас особая история. Украину ожидает перезагрузка власти, я в этом убеждена. В Украине будет новый президент. И наша команда имеет возможность во время этой Мюнхенской конференции пообщаться с ключевыми лидерами, чтобы сформировать видение, как действовать после президентских выборов в Украине", - сказала Тимошенко.

Говоря о стратегии движения Украины в ЕС и НАТО, политик отметила, что действующий президент только декларирует эти стремления, но не является их проводником.

"Сейчас в Украине все ключевые политические силы абсолютно четко имеют стратегию на интеграцию с ЕС и НАТО. Наша политическая команда с первого дня работы исповедует членство Украины в ЕС. Ну, а чем мы отличаемся от Петра Алексеевича, это очевидно. Ведь недостаточно только декларировать вступление в ЕС и НАТО, действующий президент Украины должен быть главным проводником глубоких и реальных изменений в государстве", - подчеркнула Тимошенко.

Она также добавила, что, декларируя евроатлантический вектор движения, надо очень хорошо понимать, "что эти организации строят свою работу на ценностях".

"А если сейчас международные структуры определили Украины как наиболее коррумпированное государство Европы, когда мы занимаем последнее место по уровню бедности ... Нам нужны глубокие, реальные изменения на основе ценностей ЕС и НАТО, к которым мы стремимся присоединиться. Но сейчас, к сожалению, власть не исповедует эти принципы и не воплощает их в жизнь. Очень важны реальные дела, а не пустые обещания", - подчеркнула она.

Тимошенко также прокомментировала информацию о том, что на прошлой неделе Брюссель дал "зеленый свет" на строительство "Северного потока-2".

"Всем известно, что для Украины строительство "Северного потока" и "Северного потока-2", по сути, полностью противоречит его интересам с точки зрения транспортировки газа для нужд стран Европейского Союза. И что самое непонятное для нас, украинцев, это то, что в этих "Северных потоках" нет никакой технической необходимости. Украина может без проблем обеспечить транспортировку всего необходимого газа для европейских потребностей. Поэтому очень жаль, что все это решается без консультаций с Украиной и вопреки украинским национальным энергетическим интересам", - подчеркнула политик.

Она напомнила, что Украина и ЕС подписали соглашение об ассоциации, "и там минимум в трех пунктах говорится, что при принятии таких решений следует проводить консультации с Украиной".

"Поэтому мы надеемся, что все будут применены все необходимые решения для того, чтобы не строить политические" потоки ", но все же руководствоваться экономической целесообразностью и партнерством", - резюмировала она.