Стало известно, как глава полиции Киевщины Ценов блокирует расследование дел о нелегальных застройках в Ирпене

Начальник управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов блокирует расследование уголовных дел, которые касаются незаконных застроек территории МВД в Ирпене и других городах Киевской области.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины, замглавы ОО "Всеукраинский союз ветеранов АТО" Армен Согомонян.

"Кто не дает возможности расследовать эти дела все? Покажите мне, кто в области может стоять выше генерала Ценова и не давать возможность ему расследовать уголовные дела, которые скопились уже десятками в Ирпене, в Буче, Вышгороде и других городах Киевской области", - написал Согомонян в эфире одного из каналов в соцсети Facebook.

В частности, по его словам, Всеукраинский союз ветеранов АТО неоднократно обращался с заявлениями в областную полицию относительно незаконной застройки в Ирпене жилым комплексом территории кинологического комплекса Государственной службы охраны, который принадлежит МВД.

Согомонян напомнил, что против нелегальной застройки этой территории многоэтажным зданием выступали местные активисты, которые сталкивались с спецподразделением областной полиции, ее защищавшим.

Также в Буче, по информации советника главы МВД, одна из ирпенских компаний, планирует незаконно застроить территорию пансионата министерства внутренних дел, общая площадь которой 3 га и которая находится возле городского парка.

Согомонян напомнил, что все это имущество принадлежит системе МВД, но распоряжается им областное управление полиции.

"Вот у меня пачка бумаг… - это за 2018-2019 годы обращения от нашей организации и общественности в областное управление полиции к господину Ценову и ответы на наши запросы… ни один наш запрос не проходит в областной полиции (в уголовных производствах - ред.). Зато у господина Ценова в Киевской области уже появилась земля - 4 га и я уверен, что у него есть квартиры в Ирпене и Буче в новостройках, особенно в Ирпене где он плотно работает с городскими властями… я не хочу никого обвинять, но я не нахожу другого объяснения", - сказал Согомонян.

При этом он назвал обвинения в причастности к незаконной застройке министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Нацполиции Сергея Князева, озвученные некоторыми СМИ, попыткой их подставить во время избирательного процесса.

Напомним, ранее о причастности Ценова к незаконным застройкам Ирпеня на своей странице в Facebook заявлял депутат Ирпенского городского совета, общественный активист Лаврентий Кухалейшвили.