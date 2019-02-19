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Тимошенко призвала исключить фальсификации выборов

вторник, 19 февраля 2019, 12:51

Не имея никаких шансов выиграть выборы, власть пытается их просто купить.

Об этом Юлия Тимошенко заявила, придя в МВД свидетельствовать по делам о фальсификации выборов.

"Наша цель - полностью прекратить подкуп и вернуть выборы в честное демократическое русло. И мы этого добьемся. Масштабный всеукраинский подкуп осуществить не удастся", - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко напомнила, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства - о подкупе избирателей в пользу действующего президента и о манипуляции с реестром избирателей.

Как сообщила председатель партии, ее команда по всей Украине собрала доказательства того, как через пирамиду покупаются голоса.

"Мы зафиксировали фактически раздачу анкет и заключения соглашений на проведение агитационных работ, запрещается законом. Подписывая с людьми анкеты, соглашения на осуществление агитации, раздают по 1000 грн. Вся страна уже знает, кто подкупает", - сказала она.

Вторая схема манипуляций, по словам Юлии Тимошенко - увеличение реестра избирателей.

"Несмотря на сокращение населения, массовый выезд украинцев в другие страны, ЦИК решила более чем на миллион увеличить реестр избирателей. Понятно, что власть хочет использовать для голосования "мертвых душ" и за них бросить бюллетени", - пояснила кандидат в президенты.

Юлия Тимошенко убеждена, что ее сильная команда по всей Украине буде противодействовать против подкупа избирателей, собирая доказательства и передавая их в МВД, а полиция вовремя реагировать.

"Мы надеемся, что министр Аваков, как он и заявил, не допустит масштабной скупки голосов, обнародовать факты, которые передала, в том числе и наша команда", - подытожила она.

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