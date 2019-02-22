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Тимошенко провела важную встречу с директором Всемирного банка в Украине

пятница, 22 февраля 2019, 17:04

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с Директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Встреча с вами является приоритетом для нашей команды. Я хотела бы поблагодарить Всемирный банк за поддержку Украины всеми возможными способами. Мы это очень ценим", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Со своей стороны Сату Кахконен отметила, что Всемирный банк является долгосрочным партнером Украины.

"Нашими основными задачами являются улучшение жизни людей, модернизация экономики и превращения Украины в процветающую страну", - отметила она.

Во время встречи речь шла также о главных тенденциях в глобальной экономике, социально-экономическую ситуацию в Украине и сотрудничество нашего государства со Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами. Отдельное внимание было уделено борьбе с коррупцией в нашем государстве.

Юлия Тимошенко ознакомила свою собеседницу с основными положениями программы "Новый экономический курс", разработанной группой независимых экспертов по инициативе лидера партии "Батькивщина", в частности стратегию партии в финансовой и экономической сферах.

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