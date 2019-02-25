Бурбак напомнил Раде, как Яценюк спас Украину от краха

В 2014 году Кабинет министров, возглавляемый Арсением Яценюком, не только удержал страну, но и направил ее на европейский путь развития.

Об этом во время Согласительного совета сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Напомню, что на днях исполняется 5 лет с начала работы правительства Арсения Яценюка. Правительства, которое несмотря на вооруженную агрессию России, несмотря на войну и высокую вероятность дефолта начало в стране масштабные изменения. Это были чрезвычайно экстремальные условия. Помню это, потому что работал тогда в Кабмине в должности министра транспорта", - отметил Бурбак.

По его словам, первое правительство Яценюка "справедливо называют реанимационным, которое спасало государство в горниле войны, когда система государственного управления была парализована".

"Нависала реальная угроза холода и коллапса. Мы это предотвратили. Это было всего лишь пять лет назад. Но мы не только удержали ситуацию, но и твердо направили Украину на европейский путь развития", - подчеркнул он.

Руководитель фракции "Народный фронт" также отметил, что сегодня политики могут себе позволить сосредоточиться на политических дебатах и политической борьбе, которая часто переходит дозволенные границы.

"У нас демократия. Но, замечу, такая свобода, возможность свободных выборов - за это все заплачено дорогой ценой. За этим - подвиг Героев Майдана, наших солдат на "нулях". Не забывайте об этом. Как и о том, что правительство Яценюка в 2014 году не отступило, спасая страну", - подчеркнул Бурбак.

Он также процитировал организатора и идейного вдохновителя польских экономических реформ Лешека Бальцеровича, который в свое время высоко оценил достижения правительства Яценюка: "Была угроза краха. И благодаря правительству Яценюка этот крах не произошел".

"Отмечу: все положительные и небывалые преобразования в стране нам пришлось реализовать в условиях войны, оккупации наших территорий и потери пятой части промышленности. Это правда. Помните об этом", - резюмировал Бурбак.