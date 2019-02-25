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Эксперты заметили опасную тенденцию в заявлениях подчиненных Авакова

понедельник, 25 февраля 2019, 16:18

Попытка приравнять наблюдателей на выборах к фигурантам подкупа может свидетельствовать о попытке руководства МВД избавиться от беспристрастного контроля за избирательным процессом.

Такое мнение высказал эксперт по избирательному праву Андрей Романчук, комментируя заявление советника министра внутренних дел Ивана Варченко о том, что оплата наблюдателям на выборах президента Украины будет квалифицироваться по ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины.

"Непонятно, каких именно наблюдателей имел в виду советник министра внутренних дел. Ведь на выборах действуют три основные группы: наблюдатели от самих кандидатов, наблюдатели от украинских общественных организаций и международные наблюдатели. Последние две совершенно законно получают оплату за работу - преимущественно в форме грантов. Вопрос в том, как расценивать заявление Ивана Варченко и есть ли в нем признаки давления на наблюдателей", - подчеркнул Романчук.

В свою очередь политический эксперт Тарас Чорновил напоминает, что именно наблюдатели и члены избирательных комиссий обеспечивают честный избирательный процесс.

"Считаю ошибкой заявления министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что полиция должна обеспечить честный избирательный процесс. Полиция предупреждает правонарушения и обеспечивает неотвратимость наказания за них. Без приглашения членов избирательных комиссий она не имеет права даже заходить на участки. Поэтому полиция должна выполнять только присущие ей функции", - подчеркнул Чорновил.

По мнению руководителя политико-правовых программ "Украинского Центра общественного развития" Игоря Рейтерович, для избирательного процесса крайне важно, чтобы наблюдатели также следили за деятельностью полиции.

"Руководство МВД уже заявляло о том, что претендует на роль главного арбитра выборов, чем продемонстрировало тенденцию к превышению своих полномочий. Наблюдатели - это люди, способные фиксировать и нарушения самих правоохранителей. Возможно, давление на них является попыткой полиции обозначить свою доминирующую роль или даже узурпировать право контроля над избирательным процессом. Если эти подозрения подтвердятся, все активные силы общества должны этому противостоять", - убежден Рейтерович.

По мнению военного журналиста и общественного деятеля Романа Бочкалы, контролировать соблюдение законности на выборах правоохранителям мешает политическая окраска.

"Активность и порядок действий людей в форме не должны зависеть от политических предпочтений руководителя того или иного органа. Очень не хотелось бы, чтобы МВД и другие органы стали отдельным субъектом избирательного процесса", - подчеркнул он.

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Раздел: Политика Тема:
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