Кошулинский жестко высказался о скандале вокруг Минобороны

Заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требует от правоохранительных органов немедленно возбудить уголовное производство относительно организованной преступной группировки Свинарчука-Гладковского, которая во время войны разворовывала средства, направленные на вооружение армии.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Фигуранты дела должны быть задержаны и взяты под стражу по статье 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Предостерегаю руководство правоохранительных органов о персональной ответственности в случае, если государственные изменники убегут из Украины", - написал он.

Кошулинский также требует от народных депутатов создать временную следственную комиссию по импичменту президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.

"Призываю всех патриотов Украины мобилизоваться и задержать предателей", - подытожил он.