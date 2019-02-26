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Кошулинский жестко высказался о скандале вокруг Минобороны

вторник, 26 февраля 2019, 21:04

Заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требует от правоохранительных органов немедленно возбудить уголовное производство относительно организованной преступной группировки Свинарчука-Гладковского, которая во время войны разворовывала средства, направленные на вооружение армии.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Фигуранты дела должны быть задержаны и взяты под стражу по статье 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Предостерегаю руководство правоохранительных органов о персональной ответственности в случае, если государственные изменники убегут из Украины", - написал он.

Кошулинский также требует от народных депутатов создать временную следственную комиссию по импичменту президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.

"Призываю всех патриотов Украины мобилизоваться и задержать предателей", - подытожил он.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: корупция

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