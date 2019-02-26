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После выборов автоматическое повышение пенсий должно продолжаться - "Наш край"

вторник, 26 февраля 2019, 17:03

Будущий Президент Украины должен гарантировать автоматическое повышение пенсий и после президентских выборов.

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

По его словам, президентские выборы не должны помешать ежегодному повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров.

"Уже 1 марта по инициативе Президента Петра Порошенко произойдет повышение пенсий. И далее ежегодно 1 марта перерасчет пенсий должен происходить автоматически. Партия «Наш край» постоянно напоминал властям о необходимости выполнять законодательство о ежегодном осовременивании пенсий. В этом году это происходит впервые. Так должно быть и в последующие годы", – отметил Сергей Шахов.

Народный депутат отметил, что повышение пенсий должно стать устоявшейся практикой.

"Напоминаем, что повышение пенсий – важный и сложный технологический процесс. Пенсии должны автоматически увеличиться у пенсионеров не только Киева, но и в Мариуполе, Краматорске, Лисичанске, в Сумской, Одесской, Волынской, Херсонской областях и в отдаленных районах Закарпатья. Правительство должно принять все меры для избежания технических и любых других проблем, а также возможных злоупотреблений чиновниками на местах" – убежден Сергей Шахов.

Также политик напомнил, что осовременивание пенсий – требование украинского законодательства, которое должно быть сохранено после президентских выборов.

"Избирательные гонки и их результат никак не должны повлиять на ежегодное повышение пенсий миллионам пенсионеров. Партия «Наш край» призывает власть обеспечить всесторонний контроль за процессом автоматического повышения пенсий", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, 1 марта 2019 впервые пройдет автоматический перерасчет пенсий.

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