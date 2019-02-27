Луцкий горсовет принял радикальное решение из-за скандала вокруг Минобороны

Депутаты Луцкого городского совета поддержали инициативу партии «Батькивщина» и приняли обращение к парламенту с требованием немедленно начать процедуру импичмента президента из якобы его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной парторганизации ВО «Батькивщина».

«Конечно, никто не остался равнодушным после обнародования в программе Наши гроши» фактов контрабандных сделок, по которым разворовывались миллионы из государственного бюджета», - сообщил первый заместитель руководителя областной партячейки, депутат горсовета Андрей Козюра.

Предложенное «Батькивщиной» обращение поддержали «УКРОП», «Свобода» и «Самопомощь». Его направили Председателю Верховной Рады Андрея Парубия, министру внутренних дел Арсена Авакова и руководителям НАБУ - Артему Сытнику и Государственного Бюро расследований - Роману трубе.

Также избранники общины Луцка требуют безотлагательно создать временную следственную комиссию для проверки изложенных в журналистском расследовании фактов незаконного обогащения на войне.